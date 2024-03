Como será a nova cesta básica proposta por Lula?

A concessão de benefícios tributários também beneficia as empresas que produzem esses bens. "Há uma composição de interesses, onde o governo tenta definir os produtos da cesta básica para compor os interesses do setor privado com os interesses coletivos públicos ligados, principalmente, às políticas sociais", diz.

A definição da cesta vai depender da orientação de política de cada governo. Por exemplo, o governo Lula definiu que os produtos da cesta básica deveriam seguir alguns princípios ligados à saúde e ao meio ambiente, evitando alimentos ultraprocessados e tentando ligar os produtos da cesta básica aos pequenos produtores. Ele promoveu uma integração maior da cesta básica com outras políticas públicas, como a política voltada para o pequeno proprietário e as políticas ligadas à insegurança alimentar.

Quanto custa uma cesta básica? E no que isso impacta?

O custo da cesta básica pode variar ao longo do tempo e em diferentes regiões do país. É determinado pelo preço dos alimentos essenciais que compõem a cesta básica.

Um dos grandes desafios da implementação da nova cesta é seu custo. Embora o objetivo seja torná-la acessível, é fundamental considerar o impacto econômico para os consumidores, especialmente em um país onde a disparidade econômica é significativa. A política de preços e subsídios, portanto, será crucial para garantir que a nova proposta seja uma opção viável para a maioria da população.

O Dieese calcula quanto deveria ser o salário mínimo necessário para suprir as despesas de um trabalhador e da família dele com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência. Com base na cesta mais cara, que, em fevereiro, foi a do Rio de Janeiro, o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de quatro pessoas deveria ter sido de R$ 6.996,36 ou 4,95 vezes o mínimo de R$ 1.412,00.