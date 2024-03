Governo bloqueia R$ 2,9 bilhões e vê orçamento em equilíbrio em 2024

Equilíbrio e vigilância

Em entrevista coletiva à imprensa, Paulo Bijos, secretário de Orçamento federal, disse que as contas mostram uma situação de equilibrio, conforme planejado na lei orçamentária. Segundo ele, na contabilização global de receitas e despesas, houve compensações de ambos os lados que possibilitaram equilibrar o saldo final.

Essa é a tônica que foi programada no PLOA [Projeto de Lei Orçamentária Anual] e será a tônica ao longo do ano", disse o Paulo Bijos, durante entrevista coletiva à imprensa em Brasília para apresentar o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do primeiro bimestre de 2024.

Paulo Bijos, secretário do Orçamento

Apesar do equilíbrio, Bijos afirmou que a situação não é "confortável" e demanda atenção constante do governo.

A agenda de busca pelo equilíbrio das contas públicas requer a vigilância permanente. É assim que nós continuaremos trabalhando para que a despesa continue sob controle, para que a agenda da revisão do gasto permita a identificação de espaço fiscal para realocação de despesas, para repriorização do gasto. E para que, assim, todas as pastas possam fazer as suas entregas, a agenda e as prioridades do governo se concretizem, conciliando responsabilidade fiscal com a social.

Redução na arrecadação

O governo reduziu a arrecadação com as medidas econômicas aprovadas pelo Congresso em 2023. A receita com a subvenção do ICMS era de R$ 35 bilhões, mas a revisão dos cálculos estima R$25 bilhões no ano.