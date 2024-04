'Não temos a opção de não comprar': mães reclamam de reajuste nos remédios

Grande fatia do orçamento

Cinthia com o filho Imagem: Arquivo Pessoal

Mãe não pode trabalhar fora para cuidar do filho. Assim como Talita, a neuropsicopedagoga Cinthia da Silva, de 43 anos, também não trabalha fora para cuidar do filho, que tem transtorno do espectro autista em nível moderado.

Família vive com benefício. Solteira, sua única renda é o Benefício Assistencial à Pessoa com Deficiência (BPC/LOAS), no valor mensal de R$ 1.412. Por mês, ela gasta em torno de R$ 300 com sertralina, para o filho.

Além dos remédios, Cinthia ainda precisa dar conta de todas as outras despesas da casa e da família com um salário mínimo. "O preço alto dos remédios faz toda a diferença na hora de fazer mercado", conta.

Malabarismo com o orçamento doméstico. Ela economiza como pode para fazer o dinheiro render, como realizar as terapias que o filho precisa em casa, com a sua formação na área. E teve de cortar o óleo de canabidiol, que estava custando em torno de R$ 1.400.