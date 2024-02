Com reajuste do ICMS, medicamentos devem ficar mais caros em 2024

A redução da carga tributária sobre medicamentos é uma das principais bandeiras da entidade. Mas Sergio diz que não há predisposição por parte dos estados em atender o apelo do setor.

Leonardo Aguirra de Andrade, advogado tributarista e sócio do Andrade Maia Advogados, explica que há dois fundamentos que podem explicar a decisão. O primeiro é, de fato, uma queda na arrecadação, resultado da decisão do STF de 2022 que definiu alguns setores da economia como essenciais e limitou o ICMS cobrado.

O segundo motivo é explicado pela reforma tributária. O texto previa que a participação de cada estado na distribuição do IBS (Imposto sobre bens e serviços), que vai unir ICMS e ISS, levaria em conta a média do que fosse arrecadado por aquela UF nos quatro anos anteriores (2024 a 2028). "Quanto mais receita o estado tiver, maior o pedaço do bolo que ele pegaria lá na frente. É uma espécie de incentivo para aumentar a arrecadação" explica o advogado.

O ministro Fernando Haddad chegou a dizer que a reforma não justificava um aumento de ICMS. No final de novembro, a Fazenda divulgou uma nota explicando que a reforma mantinha a autonomia para os estados fixarem a alíquota do IBS abaixo ou acima da alíquota de referência. "Caso algum estado julgue que sua arrecadação no período de 2024 a 2028 não reflete adequadamente sua participação histórica no total da arrecadação do ICMS, nada impede que ele eleve sua alíquota do IBS", diz o comunicado.

No entanto, o trecho foi retirado do texto final aprovado na Câmara dos Deputados em dezembro. Os critérios de repartição do IBS vão ser definidos por lei complementar. Na ocasião, alguns estados que aumentariam o ICMS acabaram recuando, como São Paulo, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. Sergio pondera, no entanto, que os outros aproveitaram a oportunidade para aumentar a arrecadação.

O representante da Abrafarma destaca o que seria uma contradição o entre o que é decidido no Congresso e o que é aplicado nos estados. "Tanto deputados [federais] quanto senadores entenderam que o setor de saúde é prioritário e deram tratamento diferenciado na reforma tributária, com uma redução de 60% da alíquota. É o pensamento dos representantes federais, mas deputados [estaduais] e governadores fazem a política local e o pensamento é outro".