Silveira fala em 'muita especulação' sobre Prates e pede paz para Petrobras

Ele disse que, com ele, o presidente Lula (PT) nunca tratou da demissão. "Seria no mínimo arrogante falar com alguém que tem tanta profundidade como o presidente", desconversou, falando que houve "um monte de especulação que surgiu". "Você não encontra uma manifestação direta [sobre a saída de Prates] nos últimos dias."

Silveira colocou ainda panos quentes na entrevista recente à Folha de S. Paulo, em que deixou clara a insatisfação com Prates. "Fiz uma manifestação espontânea sobre as minhas posições, como responsável por formular políticas públicas, e não dirigir a empresa."

Ele negou as rusgas, dizendo que tem "profundo respeito" por Prates. "Não existe essa personificação. Existem publicamente posições antagônicas. Em questões pontuais. Isso não é motivo de especulação, porque é público", argumentou.

Que a Petrobras tenha um pouco de paz para poder continuar ganhando valor de mercado, aumentando seu potencial para gerar emprego, renda, cumprir plano de investimento.

Alexandre Silveira, sobre Petrobras

Prates faltou à reunião do conselho de administração da Petrobras na última sexta (5). O UOL procurou o presidente da companhia, mas não teve resposta. Sua presença era esperada.

Lula convocou os ministros para uma reunião de emergência no domingo (4), que acabou cancelada. Compareceriam Fernando Haddad (Fazenda), Rui Costa (Casa Civil) e Paulo Pimenta (Secom). Silveira também estava cotado, mas não Prates. O assunto não foi confirmado oficialmente pelo Planalto, mas um dos pontos da discussão era o comando da estatal.