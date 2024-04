Investimento em publicidade digital alcança R$ 35 bi em 2023, diz estudo

O investimento em publicidade digital alcançou a marca de R$ 35 bilhões em 2023, segundo o estudo Digital AdSpend, produzido pelo IAB Brasil e pela Kantar Ibope Media. O valor representa um crescimento de 8% quando comparado a 2022.

O que aconteceu

No ano passado, de acordo com o levantamento, o investimento em publicidade digital cresceu 8% em relação a 2022. No ano passado, o número total havia sido de R$ 32,4 bilhões.