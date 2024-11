Agora na TV, fim de semana tem Libertadores e gastronomia no Canal UOL

O Canal UOL, agora também disponível na TV por assinatura e via satélite, apresenta neste sábado e domingo uma programação especial para os fãs de futebol e de entretenimento, além de um fim de semana cheio de sabor e inspiração para os amantes da gastronomia.

No sábado, a partir das 12h, Bruno Salomão comanda o Vai ter Churras, trazendo dicas práticas para quem quer inovar no churrasco. Os episódios do dia apresentarão receitas de Espetinho de Camarão e Costelinha de Porco, com truques para impressionar no preparo. Em seguida, às 12h30, o chef Pedro de Bem assume o comando do Cozinha por Aí, destacando pratos versáteis e sofisticados como o carré de cordeiro, a pizza na churrasqueira e um delicioso brunch também feito na churrasqueira.

Já às 13h, Zeca Camargo recebe a cantora Gaby Amarantos, no Brasil com Zeca, para uma conversa envolvente sobre a culinária do Pará. Um dos destaques do episódio é para o açaí, ícone da região, e que é consumido de diversas formas lá. Os fãs de vinho também terão o seu momento com o programa Vamos de Vinho, às 14h, que vai explorar o universo dos vinhos sicilianos, uma verdadeira aula para os apaixonados por vinhos e história.