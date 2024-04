Juros altos prejudicam o comércio e impulsionam pedidos de recuperação

O pedido de recuperação extrajudicial do Grupo Casas Bahia, aceito pela Justiça, mantém aceso o sinal de alerta no comércio brasileiro. O movimento conturbado do setor pode ser explicado pela combinação entre o alto endividamento das empresas e o elevado nível da taxa Selic, que inibe o consumo na tentativa de conter a inflação. A situação adversa fez com que as solicitações de recuperação no varejo mais do que dobrassem no primeiro trimestre.

Entenda o caso

O anúncio das Casas Bahia busca o pagamento de uma dívida de R$ 4,1 bilhões. O valor total do endividamento deve ser alongado de 22 para até 72 meses. Haverá ainda a redução do custo médio dos débitos em 1,5 ponto percentual. Com o plano, a rede prevê aumentar o fluxo de caixa em R$ 4,3 bilhões nos próximos quatro anos.

A recuperação extrajudicial envolve uma nova etapa da reestruturação. A medida apresentada em agosto de 2023 estabeleceu a redução de estoques, a readequação de centros de distribuição, o corte de 8.600 funcionários e o fechamento de 55 lojas físicas.