Agrishow 2024 trouxe drones, IA e o dobro de startups para o agro

A Bayer, outra gigante multinacional do setor, criou o Agri-Copilot, que está sendo chamado de "ChatGPT do Agro". O software, feito em colaboração com a Microsoft, responde de forma intuitiva e personalizada às perguntas dos produtores rurais, tomando por base dados agrícolas e ambientais.

Drones terão financiamento facilitado

Os drones, antes vistos como tecnologia militar do futuro, já são considerados itens essenciais na agricultura em 2024. Com estandes próprios com área e telas de proteção para testes, empresas trouxeram ao Brasil aparelhos especializados no campo, a exemplo do Pandora da Eavision, primeiro drone do mundo que integra pulverização, mapeamento geográfico e elevação de carga.

O financiamento do equipamento se dá através de uma parceria da cooperativa com a Secretaria de Agricultura de São Paulo, que lançou um programa para viabilizar o uso de drones por pequenos e médios produtores. Com boa procura, esses objetos voadores estão no catálogo até de cooperativas de crédito, como o DJI Agras T50, fabricado na China e comercializado este ano pela Coopercitrus.

Outro projeto que tem atendido o agronegócio familiar no setor de tecnologia é o do Desenvolve SP, uma instituição financeira de crédito regulada pelo Bacen, que atua como agência de fomento ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado. Com foco em micro, pequenos e médios empresários (faturamento é de R$ 81 mil até 300 milhões) e atuação também junto a municípios, o Desenvolve SP levou seu time de consultores à feira para apresentar aos agricultores linhas de crédito voltadas a financiamento de projetos sustentáveis, de inovação, de investimentos para máquinas e implementos agrícolas.

O Banco do Brasil, que em fevereiro anunciou investimento na startup Traive, também trouxe recursos para conectar o crédito agrícola a empresas de tecnologia. O projeto com foco no uso de IA era intermediado pelo Programa de Corporate Venture Capital (CVC), de aporte efetuado pelo Fundo BB Impacto ASG - gerido pela Vox Capital. Na Agrishow, porém, outros recursos foram direcionados para atender a demanda, segundo a assessoria do BB.