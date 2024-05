Após chuvas, desafio de produtores é escoar colheitas para evitar perdas

Com as colheitas já realizadas, a preocupação está no escoamento. A remoção dos grãos parados nos armazéns é essencial para os produtores rurais, mas esbarra nos problemas de infraestrutura causados pelas chuvas, que podem resultar na perda total de determinadas colheiras.

Áreas de cultivo de arroz continuam alagadas nas margens de rios ou córregos em Cacequi, diz Emater. Houve ainda a interrupção da colheita em Pelotas e paralisações em devido ao atolamento das máquinas em Quaraí.

Grãos fermentados e estragados podem não servir nem como ração. A depender do nível de fermentação das colheitas, o volume armazenado pode sequer serem utilizados para alimentar os animais. As colheitas das próximas safras também podem estar ameaçadas com a necessidade de readaptação dos ambientes de plantação.

Mensuramos o avanço da colheita, mas as perdas recorrentes decorrentes das tempestades ainda não. Existe um gargalo muito grande para identificar quanto da produção colhida já conseguiu ser escoada e não está mais na região. O problema de infraestrutura é o gargalo maior do momento.

Thiago Bernardino de Carvalho, pesquisador do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada)

Aquilo que a enchente atingiu acaba se perdendo também. Por mais que o produto esteja em um silo, aqueles grãos que estavam no processo de secagem continuam se desenvolvendo pela própria umidade e haverá a fermentação. Isso não dá para se aproveitar.

Alê Delara, diretor da Pine Agronegócios