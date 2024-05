Defensoria busca indenização do BMG por juros abusivos em mais de 500 casos

A Defensoria Pública de São Paulo ajuizou ação contra o Banco BMG cobrando indenização por danos sociais causados pela cobrança reiterada de juros abusivos no estado.

Em ação civil pública apresentada à Justiça de São Paulo na segunda-feira (6), a Defensoria pede que o banco seja condenado a pagar o equivalente a 10% do lucro líquido auferido entre agosto de 2021 e agosto de 2023. Considerando a soma dos ganhos reportados pelo banco no período, a indenização cobrada deve chegar a cerca de R$ 40 milhões.

Procurado pelo UOL, o BMG disse que "adotará os meios jurídicos cabíveis" quando for intimado da ação, e que "segue toda a legislação vigente e está aderente às melhores práticas de mercado". O banco disse ainda que "os juros praticados consideram diversos fatores para a oferta do melhor crédito à necessidade do cliente".