Polishop pede recuperação judicial com dívida de R$ 352 milhões

Com o fim da pandemia, a rede não conseguiu retomar as vendas nos patamares anteriores. Com isso seu passivo continuou a crescer e a crise da empresa se agravou.

Em 2023, a rede teve prejuízo de mais de R$ 155 milhões. Segundo o pedido, hoje suas despesas são maiores que as receitas.

A empresa diz que tentou negociar com os credores, sem sucesso. "Alguns credores passaram a promover as amortizações, retenções e ordens de despejo", diz o pedido de RJ.

A empresa diz que reduziu seu endividamento bancário de 2022 para 2023 e vem buscando se reestruturar. Citou como exemplo o aporte de R$ 50 milhões feito em março pelo fundador, João Appolinário.

A Polishop foi fundada em 1995 por João Appolinário. Começou vendendo programa de dieta alimentar com anúncios na TV. Nos anos 2000, passou a fazer sucesso com a venda de eletroportáteis e chegou a ter seu próprio canal de TV, o que alavancou a abertura de lojas.