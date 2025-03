Trabalhador com 'nome sujo' pode pedir consignado do CLT? Entenda

O trabalhador com carteira assinada que tiver com dívidas em atraso poderá ter acesso ao "Crédito do Trabalhador", o empréstimo consignado do CLT. A informação foi dada pelo Ministro do Trabalho, Luiz Marinho, durante entrevista na "Voz do Brasil".

O que aconteceu

Bancos não considerarão dívidas de trabalhador para conceder empréstimo. Segundo Marinho, as únicas condições para o empréstimo consignado é se o trabalhador tem carteira assinada e as condições do empregador para o pagamento.