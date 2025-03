Falta mão de obra: supermercados 'caçam' trabalhadores em 8 funções-chave

Muitos não aceitam o retorno ao trabalho presencial ou ainda sonham em se tornar empreendedores. O número de jovens entre 18 a 29 anos com sua própria empresa cresceu 23% entre 2013 e 2023, segundo o IBGE. Eles ainda representavam 16,5% do total de quase 30 milhões de donos de negócios no país no último trimestre de 2023, de acordo com o Sebrae. Mas, apenas 8,6% destes eram de fato empregadores — o que pode sinalizar um desejo de autonomia, mas também a precarização das condições de trabalho (como prestador de serviço com CNPJ em vez de CLT).

O setor de supermercados tem cerca de 357 mil vagas em aberto. Isso representa 3,9% do total de pessoas empregadas pelo setor, apontou ainda a Abras em setembro.

Redes 'desesperadas' buscam alternativas

Investimento em tecnologia se tornou solução. Muitos já procuram substituir caixas por telas de "self-checkout", em que o cliente escaneia as próprias compras e faz o pagamento sem ajuda profissional.

Parcerias já vão muito além do tradicional. As redes buscam contatos com entidades de classe, associações de bairro e órgãos governamentais para atrair novos funcionários, mas também têm explorado novas estratégias.