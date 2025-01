Brasil tem mais trabalhadores no comércio e menos em serviços domésticos

Cenário não foi acompanhado pelas atividades realizadas no campo. Os profissionais de agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura encerraram 2024 com 186 mil trabalhadores a menos, na comparação com o saldo do ano anterior. O valor equivale a uma redução de 2,3%, para 7,8 milhões de profissionais.

Grupamento de serviços domésticos também reduz número de trabalhadores. O número de 5,97 milhões de profissionais que realizam a atividade é 1,79% (109 mil pessoas) menor do que o apurado ao fim de 2023. Os números são da Pnad Contínua, revelada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Comparação com o terceiro trimestre traz números diferentes. Com queda ainda mais significativa, o trabalho no campo perdeu 196 mil trabalhadores entre setembro e dezembro. No mesmo período, os serviços domésticos ganharam 38 mil novos funcionários.

Salários

Único recuo salarial entre os setores em 2024 foi observado no campo. A remuneração média estimada dos profissionais de atividades de agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura caiu 0,35% no ano passado, de R$ 2.021 para R$ 2.014.

Entre os ganhos nominais, os serviços domésticos tiveram menor aumento. O avanço de R$ 50 nos salários pagos na atividade, de R$ 1.202 para R$ 1.252, representa um aumento de 4,16%. Apesar da variação positiva, o valor representa uma queda real (já descontada a inflação de 4,71%) de 0,53%.