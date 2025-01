Serviços puxam contratações e 2024 tem recorde de carteiras assinadas

A taxa de desemprego no Brasil foi de 6,2% no último trimestre de 2024, mostram dados divulgados nesta sexta-feira (31) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O percentual representa o menor nível de desocupação da série histórica da Pnad Contínua, coletada desde 2012, para o mês e conta com a contribuição do número recorde de trabalhadores com carteira assinada.

O resultado foi ocasionado pela expansão das atividades ligadas ao setor de serviços, com destaque para o comércio, reparação de veículos (mais 543 mil pessoas), transporte, armazenagem e correio (mais 296 mil pessoas), alojamento e alimentação (mais 230 mil pessoas) e informação, comunicação e atividades financeiras (461 mil pessoas).

Como ficou o desemprego

Brasil fechou 2024 com a menor desocupação da história para meses de dezembro. A taxa de 6,2% é 0,1 ponto percentual superior à apurada para o trimestre encerrado em novembro, quando foi registrada a menor taxa de desemprego de toda a série. No mesmo período do ano anterior, a busca sem sucesso por uma colocação afetava 7,4% da população nacional.