Por que o Estado do Rio tem o maior desemprego entre Sul e Sudeste?

O que explica a situação

Cenário é justificado por entraves sucessivos no estado. Os economistas consultados classificam o cenário adverso enfrentado pelo mercado de trabalho do Rio de Janeiro como resultado das crises políticas vividas pelo estado nos últimos anos. Contribuem negativamente o fim de obras para a Copa de 2016 e as Olimpíadas e a variação do preço do petróleo. "O Rio sofreu uma tempestade perfeita nos últimos anos", afirma Jonathas Goulart, gerente de estudos econômicos da Firjan (Federação das Indústrias do Rio de Janeiro).

Inúmeras trocas de governantes prejudicaram o Rio. Gilberto Braga, professor de economia do Ibmec RJ, classifica as mudanças no Palácio Guanabara, causadas por sucessivos casos de corrupção, como letais ao mercado de trabalho. "Isso sugere uma falta de continuidade de políticas públicas no estado. Você tem medidas que são modificadas pela troca de governantes, que estão envoltos em denúncias graves de corrupção, o que cria uma dificuldade regional", avalia.

Copa e Olimpíada foram marcos importantes. Goulart avalia que as obras para os dois eventos esportivos refletiram no melhor momento econômico da história do Rio de Janeiro. "Naquela época, a construção civil permaneceu extremamente aquecida e observamos um ótimo desempenho do mercado de trabalho", afirma ele.

Estado segue dependente dos royalties de petróleo. Segundo Goulart, a receita gerada a partir da compensação financeira para a exploração, desenvolvimento e produção de petróleo equivale a entre 20% e 25% do Orçamento estado, fator afetado pela queda do preço do combustível no mercado internacional. "O governo não tem nenhum controle sobre a receita de royalties, que depende da variação de preço do petróleo e da taxa de câmbio."

Royalties estão comprometidos com a quitação de dívidas. Braga explica que a discussão do plano de recuperação fiscal do estado trava a utilização das receitas obtidas pela produção de petróleo. "Os royalties estão sempre comprometidos com pagamento de dívidas e a manutenção da máquina pública, impedindo os investimentos para a geração de empregos", observa o professor.