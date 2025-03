ICMS aumenta no dia 1º e 'blusinhas da China' podem ficar R$ 10 mais caras

A partir de 1º de abril, as compras de até US$ 50 feitas em sites internacionais podem ficar pelo menos R$ 10 mais caras para o brasileiro. É porque os estados vão aumentar a alíquota do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), que hoje é de até 17%, para 20%. Os cálculos foram feitos por especialistas tributários a pedido do UOL.

O que aconteceu

Decisão tomada em dezembro pelo Comsefaz (Comitê de Secretários da Fazenda). A medida determina que o ICMS sobre as importações aumente de 17% para 20%. O comitê alega "alinhamento do tratamento tributário aplicado às importações ao praticado para os bens comercializados no mercado interno, criando condições mais equilibradas para a produção e o comércio local"

Medida afeta 16 estados do Sul, Sudeste, Norte e Centro-Oeste. Produtos já eram taxados pelo ICMS antes da criação da "taxa das blusinhas". A diferença é que as alíquotas variavam entre 17% e 19%, dependendo do estado