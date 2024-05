Haddad deve apresentar plano para socorrer grandes empresas no RS

Enchentes prejudicaram operação. A Fiergs (Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul) afirmou que 91% das fábricas do estado estão debaixo d'água.

A entidade estima que toda a atividade econômica do estado foi impactada pelas enchentes. Os municípios atingidos respondem por pelo menos 83% do recolhimento de ICMS, que é a principal fonte de arrecadação do estado.

Socorro aos municípios

Serão transferidos R$ 192,7 milhões aos municípios gaúchos em maio. As cidades em estado de calamidade pública no RS vão receber uma parcela extra do FPM (Fundo de Participação dos Municípios). Neste momento, a medida contempla 46 municípios do estado.

A Fazenda vai programar os pagamentos até o final da próxima semana, segundo Alexandre Padilha, ministro da Secretaria de Relações Institucionais. O governo vai editar uma medida provisória para autorizar o pagamento. MPs têm vigência a partir da sua edição, mas precisam ser aprovadas pelo Congresso em até 120 dias para que sejam convertidas em lei.