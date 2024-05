Lira diz que empresas vão suspender cancelamento de planos de saúde

Ano passado, as operadoras de saúde ganharam 868.746 usuários. Ou seja, as reclamações ocorrem ao mesmo tempo em que há crescimento no faturamento das operadoras. O setor tem 51,03 milhões de clientes

Desde o ano passado, a Câmara tenta aprovar mudanças na legislação dos planos de saúde. A situação não avança por falta de acordo político e por não haver consenso com as empresas do setor, que alegam prejuízos.

As negociações são capitaneadas pelo deputado Duarte Jr (PSB-MA). Ele avalia cerca de 270 projetos de lei que sugerem alterações na Lei dos Planos de Saúde e defende proibir rescisões unilaterais.

Planos e associações notificados pelo Ministério da Justiça: