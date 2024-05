Conab tem nova data para leilão de arroz, após cancelar por alta de preço

"O setor privado é muito mais organizado que o governo e pode trazer grandes volumes de arroz da Ásia sem TEC, acima do necessário e suficiente para detonar a rentabilidade do produtor. Poderá haver uma enxurrada de arroz importado no País, o que pressionaria os preços locais e poderá influenciar negativamente a decisão de plantio da safra 2024/2025", argumenta Cogo.

Questionada sobre a derrubada do imposto e a consequência para os consumidores, a Associação Brasileira da Indústria do Arroz (Abiarroz) não retornou à solicitação de entrevista do UOL. Também não houve resposta da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS).

A Camil Alimentos enviou nota sem comentar a questão da elevação dos preços da commodity. Em relação ao aumento da demanda pelo arroz, de acordo com a companhia, isso "é resultado do maior volume de compras pelos consumidores, que estão estocando alimentos por receio de desabastecimento, além do aumento nas compras destinadas a doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul".

"Esse comportamento, juntamente com as limitações logísticas para abastecer as regiões afetadas no Rio Grande do Sul, pode gerar uma sensação de escassez no curto prazo. A empresa compreende que essa é uma situação pontual na região e acredita que, com a retomada da logística no estado, não haverá falta de matéria-prima ou produto a médio e longo prazo", alega a empresa.