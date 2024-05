Rússia e um vizinho do Brasil: conheça 11 países que não têm McDonald's

O McDonald's é quase uma bola de segurança das pessoas, quando ela estão fora do país. O viajante sabe exatamente o que vai encontrar pela frente ao ir na rede de fast food. No entanto, isso não é possível no mundo todo. Na Rússia, o restaurante se retirou em 2022, por causa da guerra na Ucrânia.

Onde não se é possível encontrar McDonald's?

Países onde o McDonald's faliu

Dos territórios onde a marca já esteve presente, existem alguns países onde nem a fama do Mc foi suficiente para manter suas unidades em funcionamento.