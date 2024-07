La Niña pode causar seca intensa e prejudicar agro no Brasil no 2º semestre

O diretor reforça que as perdas nesses casos afetam a economia em cadeia, com impacto no comércio dos municípios de perfil agrícola, na venda de máquinas e equipamentos, na arrecadação de impostos e no investimento em tecnologia, construção civil e infraestrutura.

A previsão é de que o La Niña este ano não cause falta de chuva no Sudeste durante a safra, mas as precipitações podem demorar até outubro para começar, criando risco de doenças nas lavouras. "No Sul do Brasil, pode haver falta de água. A seca pode prejudicar [também] plantações de milho e soja, e há risco de secas severas em 2025", diz Ávila.

Já as regiões Norte e Nordeste podem sair ganhando, desde que o Oceano Atlântico esteja aquecido e garanta chuvas mais regulares. A meteorologista do Climatempo reforça que o La Niña tem como tendência favorecer chuvas nessas áreas, beneficiando a safra na fronteira agrícola do Matopiba (cinturão de cerrado localizado predominantemente nos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia).

"No Sul do país ocorre o oposto e, normalmente, o La Niña aumenta o risco para estiagem, especialmente no Rio Grande do Sul, que apresenta redução de produtividade em cultivos como soja e milho devido à falta de umidade", afirma Pereira.

No Sudeste e no Centro-Oeste, os efeitos não são tão marcados, mas afetam a distribuição das precipitações e prolongam o período seco, causando demora na regularização das chuvas no início da primavera e atraso no plantio da soja.

Há ainda possibilidade de geadas, sobretudo nos campos de trigo do Sul do Brasil, mas que podem atingir áreas do Sudeste e do Centro-Oeste, como São Paulo e Mato Grosso do Sul, e os cultivos de cana de açúcar, café e citros.