Reforma busca o impacto do Plano Real, mas exceções podem por tudo a perder

A reforma tributária criou tantas exceções que a comparação com o Real pode ser prematura. "Se ela efetivamente simplificasse o sistema tributário e desse segurança aos investidores, nós poderíamos ter esse efeito [do Real]", disse ao UOL a professora do Insper Ana Carolina Monguilod, da CSMV Advogados. "A reforma já nasce com um número imenso de exceções, regimes específicos, alíquotas reduzidas, isenções. Então, ela não vai entregar essa simplicidade que foi prometida lá atrás."

Dentre as exceções está a inclusão de carnes na cesta básica, sem imposto. A redução de 60% do IVA para medicamentos e de 40% para incorporadoras e construtoras é outra. A exceção mais controversa, no entanto, foi a exclusão de armas e alimentos ultraprocessados da cobrança do IS (Imposto Seletivo), criado para taxar produtos que prejudicam a saúde e o meio ambiente.

A complexidade do sistema tributário pode frustrar as comparações com o Real. "Acho que a reforma não vai entregar um efeito minimamente parecido com o que tivemos no Real", diz a professora. "Não sou otimista. Se formos sentir algum efeito positivo, vai ser no longo prazo, lá na frente, e com a possibilidade de o sistema se degenerar ainda mais no futuro."