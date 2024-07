Para analistas, não há espaço para corte de juros após prévia da inflação

Fiscal preocupa

A atenção ao andamento das contas públicas será determinante. Mesmo com o recente anúncio do congelamento de R$ 15 bilhões do orçamento público, o mercado avalia que o cenário ainda requer cautela.

Equilíbrio fiscal é outro ponto de atenção para a definição dos juros. Nas últimas atas do Copom, a disciplina fiscal é citada como determinante para as futuras definições sobre a condução a política monetária.

Políticas monetária e fiscal síncronas e contracíclicas contribuem para assegurar a estabilidade de preços e, sem prejuízo de seu objetivo fundamental, suavizar as flutuações do nível de atividade econômica e fomentar o pleno emprego.

Ata do Copom, divulgada em 25 de junho

Elevação dos gastos públicos é principal sinalizador de risco. O é visto determinante para a manutenção das incertezas. "Caso o governo mantenha o patamar de expansão fiscal, que vem impactando tanto a taxa de câmbio, devido à percepção de maior risco pelos investidores, como estimulando a demanda em um ambiente de crescimento do PIB próximo do potencial", diz Rafaela Vitória, do Inter.