'Sou CLT Premium': a trend que viralizou com vales, viagens e 14º salário

O que dizem especialistas

Luiz Eduardo Drouet, presidente da ABRH-SP (Associação Brasileira de Recursos Humanos em São Paulo), destacou que os benefícios que complementam a remuneração impactam positivamente na atração e engajamento dos colaboradores. "Quanto maiores os benefícios e mais alinhados aos interesses das pessoas, maior o impacto positivo", afirmou.

Drouet também explicou que as empresas escolhem os benefícios baseadas nas necessidades e preferências dos colaboradores, o que requer pesquisa e entendimento do público interno. A geração Z, que valoriza qualidade de vida, influenciou significativamente as políticas de benefícios, em um país com taxa elevada de subempregos e trabalhos informais.

Mesmo profissionais mais experientes ressignificaram sua relação com o emprego após a pandemia, valorizando mais a qualidade de vida e os benefícios relacionados a ela.

Sobre os desafios financeiros, Drouet ressaltou a importância de equilibrar a oferta de benefícios com a sustentabilidade financeira da empresa, destacando que a extinção de um benefício pode trazer impacto negativo. Ele também comentou sobre a tendência de retorno à "celetização" do trabalho, observando que sempre haverá espaço para modelos mais tradicionais e estáveis, bem como para aqueles que preferem modelos empreendedores.

A possibilidade de escolher benefícios de acordo com a posição e faixa de remuneração ajuda a reter e engajar profissionais, especialmente os mais jovens e as mulheres com filhos pequenos. É o que Maria Emília Leme, job hunter e especialista em recolocação profissional, comentou sobre a evolução dos benefícios flexíveis para o conceito de "CLT Premium". Ela destacou que essa flexibilidade permite que os profissionais "componham a remuneração com benefícios que façam sentido para eles".