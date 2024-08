Nubank, XP e PagBank entrarão no MSCI Brazil, índice estrangeiro de ações

Nu Holding, do Nubank

Corretora XP

PagBank

Stone

Banco Inter

Embraer

Por outro lado, saem os papéis das Lojas Renner e da Eneva. Para adição ou remoção, a cada trimestre o banco leva em consideração o volume de negociação dessas ações, volatilidade nos preços, tamanhos das empresas e outros fatores.

Todas as novas listagens estrangeiras a serem adicionadas entram na categoria de empresas financeiras, com exceção da Embraer. "Portanto, estimamos que o peso das financeiras dentro do MSCI Brazil aumentará de 25% para 37% após o rebalanceamento", disse David Beker, chefe de economia para Brasil e de estratégia para América Latina do Bank of America em relatório publicado nesta quarta (14). "A inclusão dos novos constituintes estrangeiros ao MSCI Brazil elevará o valuation [dessas empresas].

Empresas podem ter fluxo de investimento bilionário

Carteiras de fundos de investimentos usam o índice MSCI como benchmark. Ou seja, compram ações na mesma proporção da participação de cada empresa no índice MSCI para manter a referência, o que impulsiona as cotações das incluídas.

Com isso, as empresas ganham visibilidade para o mercado de capitais internacional. "Essa mudança é muito positiva e relevante. O grande destaque dessas inclusões se dá em Nubank e XP, por terem o maior peso no MSCI Brazil [9,3% e cerca de 2%, respectivamente], e principalmente pelo fato de serem empresas que estão em amplo processo de crescimento", comenta Marcos Moreira, CFA e sócio da WMS Capital.