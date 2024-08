Reforma tributária: por onde as empresas devem começar?

Capacitação para os colaboradores. "Além disso, é essencial oferecer treinamentos e capacitação aos colaboradores, sendo também necessário avaliar os processos comerciais, como as práticas de compra e venda e rever contratos com fornecedores e os prazos de pagamentos", afirma.

Mudança na cobrança dos impostos. Entre as mudanças trazidas pelo novo sistema de tributação, estão a antecipação do imposto, ao menos de forma parcial, no momento de venda do produto, e a ampliação da base de contribuição.

Reforma beneficia as empresas. Mesmo com a necessidade de empregar alguns processos para se atualizar em relação à reforma tributária, Approbato reitera que ela será mais benéfica do que danosa para a pessoa jurídica.

A legislação atual é muito complexa. Com a reforma, será criada uma única legislação para tributos como o ISS e o ICMS, o que é positivo.

Sérgio Approbato, diretor estratégico da IOB

Ainda não é o modelo ideal. Alfredo Cotait Neto, presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, acrescenta que, para além da simplificação do sistema tributário, é preciso notar que a reforma tributária aprovada não é a ideal. "O custo de conformidade no Brasil é muito alto. Isso quer dizer que além de pagar uma carga tributária elevada, ainda há um custo adicional para operacionalizar esse pagamento, por conta da burocracia, falta de clareza nas regras, etc.", pontua o presidente.

Para Cotait Neto, as maiores dificuldades que as empresas devem ter em mente quanto à reforma se encontram no período de transição. "Ela duplicará as obrigações para as empresas até 2032, já que somente em 2033 o novo sistema estará integralmente implementado para os contribuintes", declara.