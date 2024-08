Concurso Nacional Unificado: 48% de inscritos não conferiram local de prova

Às vésperas da realização do CNU (Concurso Nacional Unificado), somente 52% dos 2,1 milhões de inscritos em todo o país conferiram o local de prova. As informações são do Ministério da Gestão, responsável por organizar o certame e que pede para os candidatos conferirem o local com antecedência, pois podem ter ocorrido mudanças.

O que aconteceu

Concurso será realizado neste domingo em todo o Brasil. Trata-se do primeiro concurso do tipo organizado pelo governo federal e que tem o objetivo de unificar e aprimorar a seleção de 6.640 servidores para 21 órgãos do governo federal. O certame estava previsto para ser realizado em 5 de maio, mas foi adiado para 18 de agosto após as enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul.

Tragédia levou governo a alterar locais de prova no estado. Além disso, a ministra da Gestão, Esther Dweck alertou neste sábado (17) que ocorreram mudanças de local de prova em outros estados e que, por isso, é importante que todos os candidatos confiram com antecedência e se programem para chegar com calma no local correto amanhã.