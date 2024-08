Bolsa sobe com ações da Petrobras acompanhando petróleo; dólar avança

Em meio à escalada dos conflitos no Oriente Médio, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou em alta nesta segunda-feira (26), com o Ibovespa subindo 0,94% indo a 136.888. As ações da Petrobras (PETR3 e PETR4), impulsionadas pelo aumento no preço do petróleo, foram o destaque. No entanto, uma elevação no valor dos combustíveis nas bombas ainda pode demorar a acontecer.

O dólar teve valorização de 0,23%. O dólar comercial foi a R$ 5,492 e o dólar turismo a 5,697 (venda).

O que aconteceu

No domingo, Israel disse que atacou "preventivamente" o sul do Líbano para frustrar uma ação do Hezbollah. O grupo islâmico libanês afirmou que conseguiu lançar centenas de foguetes e drones na direção de Israel, numa retaliação pela morte de um de seus líderes em julho.