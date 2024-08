BYD fará 'corpo a corpo' com Senado para livrar carro elétrico de imposto

Otto Alencar garantiu incentivos fiscais para BYD na reforma tributária em 2023. Para corrigir um erro do filho, deputado Otto Alencar Filho (PSD-BA), que votou pela retirada da benesse em votação na Câmara, o senador apresentou uma emenda para incluir novamente na proposta o abatimento do IPI a montadoras de carros no Norte, no Nordeste e no Centro-Oeste até 2032. O trecho que beneficia a montadora chinesa estende a prorrogação dos benefícios para projetos "aprovados até 31 de dezembro de 2025 que ampliem ou reiniciem a produção em planta industrial utilizada em projetos ativos ou inativos aprovados até 31 de maio de 2023".

Relator quer mudanças no imposto seletivo

Imposto seletivo gradual para automóveis. O senador Eduardo Braga (MDB-PA) estuda a possibilidade de reduzir a cobrança sobre carros elétricos e híbridos, considerando que os modelos movidos a combustível têm um impacto ambiental maior.

Na avaliação de Braga, carros híbridos e elétricos não emitem a mesma quantidade de gás carbônico que um veículo a combustão. Nesse cenário, o senador avalia que uma possibilidade justa seria propor uma taxação diferente para cada modelo, de acordo com os malefícios que terão ao meio ambiente.

Braga ainda espera a nomeação oficial para começar a trabalhar no texto da regulamentação da reforma. O senador foi anunciado relator pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), mas ainda não foi indicado oficialmente. O parlamentar foi relator da PEC da reforma tributária em 2023 e espera a nomeação para estabelecer um plano de trabalho para a proposta.

Prazo para votação

O texto tramita em regime de urgência constitucional inserida pelo governo. Isso significa que precisa ser analisada pelos senadores em 45 dias. Braga esteve com o ministro Fernando Haddad (Fazenda) para pedir a retirada do prazo. Isso é uma possibilidade para que o texto avance.