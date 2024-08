Bolsa bate novo recorde com Galípolo e Petrobras; dólar sobe

Mas mexeu com a curva de juros. Ela é uma projeção que expressa a taxa de juros média esperada para o futuro. "As curvas subiram na hora da indicação", diz Fernando Bresciani, analista de investimentos do Andbank. Ou seja, o mercado acredita que Galípolo poderá aumentar a Selic para conter a inflação.

No passado, o mercado entendia que Galípolo sucumbiria às pressões do governo. "No entanto, a postura que o diretor adotou recentemente, seguindo as sinalizações mais duras de combate à inflação, reduziu essa percepção", diz Camila Abdelmalack economista chefe da Veedha Investimento.

A definição confirmada hoje também foi aprovada, pois traz mais previsibilidade. "Agora as ações dele vão ser muito mais monitoradas", diz Paulo Henrique Duarte, economista da Valor Investimentos.

Petrobras

Mas o que mexeu mesmo com a Bolsa hoje foram as ações da Petrobras e o dólar. O Ibovespa abriu em baixa e só virou para o positivo por volta das 15h, quando as ações da petroleira começaram a subir. Com peso de quase 12% no índice, PETR4 subiu 1,54%, indo a R$ 39,64, e PETR3 teve elevação de 2,43%, chegando a R$ 43,36, conforme dados preliminares.

Já o dólar teve a terceira alta seguida desde segunda-feira em todo o mundo. "Depois da queda brusca que aconteceu na sexta-feira, os investidores fazem uma recompra de dólar e isso fortalece a moeda", diz Ariane Benedito, economista especialista em mercados de capitais.