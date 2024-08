Gás para Todos, novo Auxílio Gás, dará botijões a quem recebe Bolsa Família

Como vai funcionar o programa e quem tem direito

A nova modalidade de operação do Auxílio Gás é direcionada a famílias inscritas no Cadastro Único, com renda igual ou inferior a meio salário mínimo por pessoa (R$ 706). Nessa modalidade, a ANP credenciará as revendedoras que quiserem participar voluntariamente do programa, e elas entregarão os botijões aos beneficiários. A ANP também vai definir o preço teto de venda do botijão.

Qual o orçamento para o auxílio?

O PL propõe aumento da disponibilização de recursos, que podem chegar a R$ 13,6 bilhões durante o ano de 2026. Neste ano, até agosto, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) já investiu mais de R$ 2,3 bilhões no Auxílio Gás (R$ 566 milhões em fevereiro, R$ 592 milhões em abril, R$ 592 milhões em junho e R$ 575,59 milhões em agosto). Entre 2022 e 2023 o investimento do Governo Federal no Auxílio Gás cresceu 31,5%, de R$ 2,8 bilhões para R$ 3,7 bilhões, já que em agosto de 2022 o auxílio passou de 50% para 100% do valor do botijão de 13 quilos.