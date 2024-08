Vestas quer zerar emissão de carbono até 2030 e reciclar 100% dos produtos

É um trabalho que a gente faz internamente, mas também com os nossos fornecedores. Mas o que a empresa quer é atingir, em 2030, zero emissão de CO2 dentro do escopo Vestas.

Eduardo Ricotta, presidente da Vestas na América Latina

Hidrogênio verde

Transformar a energia eólica em hidrogênio verde já é uma realidade. Ricotta disse, na entrevista, que esse é um movimento forte da própria indústria. Ele citou o exemplo da Maersk, companhia de logística, que hoje consome combustíveis fósseis nas embarcações. "Eles têm mais de 700 navios. E eles têm uma solução, ao longo dos próximos anos, para passar todos os navios para um combustível com menos emissão de carbono", disse Ricotta. Outro exemplo é de um cliente da Vestas que está desligando a planta de carvão e migrando para energia renovável.

A indústria empurra a transição energética. "O que é interessante é que a indústria está empurrando essa transição energética. A gente vê essa mudança forte nos nossos clientes. Eu acho que vai continuar muito forte nos próximos anos. E tenho certeza de que o Brasil está em uma posição espetacular para ajudar nessa transição energética", declarou.

A gente sabe que o aquecimento global está indo na direção errada. Ano passado foi o ano mais quente do planeta. Não podemos continuar desse jeito. A gente tem que fazer alguma coisa. E a descarbonização precisa ser feita.

Consumidor poderá contratar energia de uma eólica

No futuro, o consumidor brasileiro poderá decidir qual tipo de energia quer receber em casa. Na entrevista, Ricotta disse que isso já é possível em outras partes do mundo. "E aqui no Brasil não vai ser diferente", disse. Ele deu exemplo da Inglaterra, onde o consumidor escolhe de quem quer comprar energia. E é possível escolher comprar energia de fontes renováveis ou não.