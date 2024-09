CEO de marca brasileira de donuts: 'Franquia não é renda passiva'

CEO da marca Good Cop, rede conhecida por fazer donuts inspirados na série de animação "Os Simpsons", Nicholas Acquaviva decidiu transformar seu negócio em franquia há dois anos. O que começou com uma única loja no Itaim Bibi, em São Paulo, hoje se expandiu para mais de 30 unidades em três estados.

Para o empresário, fazer um negócio crescer por meio de franquias pode ser uma estratégia rápida e eficaz, mas também traz desafios, especialmente no que diz respeito à gestão dos franqueados. Acquaviva divide os franqueados em três grupos. "Tem o cara que já era de outras franquias, então ele sabe trabalhar com isso, aí te exige de um jeito diferente", diz ele, no Divã de CNPJ desta semana.

O segundo "tipo de franqueado" que ele menciona é aquele que nunca teve nenhuma experiência com franquia, mas está disposto a aprender com o franqueador e crescer junto com a marca. Já o terceiro — e mais temido — é o franqueado "que vem só para causar", descreve o empresário.