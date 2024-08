Andrea Guimarães, produtora de festas dos famosos: 'Sempre soube meu lugar'

Como manter o profissionalismo mesmo sendo próxima das estrelas? Para a empresária, o segredo é não misturar os dois universos: "Hoje, eu tenho uma intimidade [com os meus clientes] que eu trouxe ao longo dos anos, porque você entra na intimidade do teu cliente, já que é um momento muito importante da vida dele, seja festa de um ano, de 15 anos, seja um casamento, um corporativo"

Ao meu ver hoje, como profissional, o grande diferencial na minha vida foi o relacionamento com os clientes. Tenho uma fidelização dentro dessa mídia de celebridades porque eu sempre soube o meu lugar (...) Sou amiga de muitos deles, mas eu nunca misturei as coisas. Andrea Guimarães

