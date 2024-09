Bolsa oscila e dólar cai com mais dados do mercado de trabalho dos EUA

Por outro lado, o número de pedidos de seguro desemprego nos EUA caiu. Na semana encerrada em 31 de agosto, foram 227 mil pedidos, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Trabalho do país. O resultado ficou um pouco abaixo da expectativa, que era de 230 mil solicitações na semana. O total de pedidos da semana anterior foi levemente revisado para cima, de 231 mil para 232 mil.

Por que isso é importante?

Amanhã saem os dados oficiais do mercado de trabalho americano. Se for confirmado um esfriamento, o Federal Reserve, o banco central dos EUA, conhecido por Fed, pode aumentar o tamanho do corte de juros que será anunciado no dia 18. Um corte maior beneficia o Brasil, uma vez que os investidores saem do mercado americano para investir no aqui. Mas se os dados indicarem que a coisa não vai tão mal assim, o corte pode ser menor.

Minério de ferro X Petróleo

O preço do minério de ferro atingiu a cotação mais baixa desde 2022 em Singapura. O valor chegou perto de US$ 90 a tonelada. Isso porque a demanda pelo material é pouca. A economia da China continua gerando preocupações. E isso pode prejudicar os ativos da Vale (VALE3). No momento, entretanto, as ações da mineradora estavam em alta de 0,70%, indo a R$ 57,39.

Já o valor do petróleo sobe. O cartel de nações exportadoras de petróleo, a Opep+, está perto de um acordo para adiar o planejado aumento de produção. A decisão aconteceu depois que o preço do barril caiu para menos de US$ 73 no início da semana, o patamar mais baixo desde o fim do ano passado. Com isso, as ações da Petrobras (PETR3 e PETR4) subiam. PETR3 tinha alta de 0,50%, indo para R$ 42,36. PETR4 subia 0,39%, para R$ 38,69.