Como fazer consulta de CPF negativado sem sair de casa e sem pagar nada

Boa Vista SCPC

O SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito), administrado pela Boa Vista, permite a consulta online e gratuita aos consumidores. Quem quiser verificar qual é a situação do CPF na lista da empresa, pode entrar no site da instituição. Basta fazer um cadastro e verificar se está negativado dentro dos dados da Boa Vista SCPC.

Serasa

O Serasa também possibilita a consulta de forma gratuita e pela internet ou aplicativo. Para isso, é necessário antes fazer um cadastro com os dados pessoais. De acordo com a empresa, são feitas 6 milhões de consultas diárias.

SPC Brasil

O SPC (Serviço de Proteção ao Crédito), que conta com mais de 180 milhões de CPFs cadastrados, é a única das três grandes empresas do ramo que não oferece nenhum tipo de consulta gratuita. Para que o consumidor verifique se está com o CPF negativado, é necessário consultar o site e pagar R$ 11,90.