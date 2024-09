Governo estuda mudanças no auxílio doença para evitar possíveis fraudes

O Ministério da Previdência Social estuda as classificações por tipo de doença e categoria dos beneficiários do auxílio-doença do INSS (Instituo Nacional do Seguro Social). A avaliação será utilizada para ajustar os prazos de concessão e reduzir o volume de fraudes do auxílio concedido pelo Atestmed, sistema criado para agilizar a solicitação do benefício.

O que aconteceu

Benefícios de maior duração terão reavaliação mais frequente. A partir dos estudos, o INSS vai reestabelecer os prazos de concessão dos auxílios. Atualmente, duração máxima de um auxílio sem perícia é de 180 dias. Com as mudanças, o limite pode cair conforme a doença ou o tipo de segurado.