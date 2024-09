Nubank encerra negociação de sua criptomoeda: o que muda para clientes?

As moedas não poderão mais ser negociadas. Agora, só podem ser usadas para troca por benefícios dentro do ecossistema de produtos do Nubank. A empresa diz que "as novidades incluem descontos no Shopping do Nu, vantagens para acessar nossas experiências de marca e benefícios em uma variedade de produtos do Nubank".

Dá para trocar por outras criptomoedas. Clientes com no mínimo R$ 100 em Nucoins poderão trocá-las por pacotes de criptomoedas (Bitcoins ou USDCs, que são stablecoins baseadas no dólar americano).

Também haverá sorteios. Quanto mais moedas, mais números da sorte o cliente vai ganhar.

Valor foi multiplicado por cinco

A Nucoin foi anunciado em outubro de 2022, num processo de cocriação com cerca de 2.000 membros de uma comunidade virtual do banco. A partir de março de 2023, foi possível se inscrever no programa e, a partir de agosto, do ano passado, foi possível comprar e vender os Nucoins.

A criptomoeda valia R$ 0,01098 quando foi criada. Chegou a valer R$ 0,09393 em 25 de outubro do ano passado, e hoje o valor é de R$ 0,0533 - uma alta de 419,22% desde que foi criada.