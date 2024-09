Bolsa cai puxada por Petrobras; dólar tem leve alta

O capital estrangeiro é mais da metade do fluxo de capital da Bolsa. Além dessa espera, segundo Castro, contribuem também o pessimismo local e a Selic em alta. "Ela atrai mais investidores para a renda fixa, que paga acima de dois dígitos e pode render mais ainda, com a expectativa de alta de juros", explica o especialista.

Juros lá fora

O corte de 0,25 ponto nos juros da Zona do Euro também atrapalha. Na Europa, agora, a taxa anual — que teve uma primeira baixa em junho, do mesmo tamanho — é de 3,5%. Isso fortalece as apostas de que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) comece seu ciclo de cortes de maneira leve, com 0,25 ponto porcentual.

Nos EUA, a inflação ao produtor, o PPI, veio de acordo com as expectativas. Os preços no atacado subiram em agosto 0,2%, informou o Bureau of Labor Statistics.