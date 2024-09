Farmácia Popular terá corte de 28%: veja como isso afeta os beneficiados

No meio do ano, programa sofreu com mais um corte milionário. O Farmácia Popular teve redução de R$ 185 milhões no sistema de gratuidade e R$ 107 milhões no sistema de co-pagamento em junho do mesmo ano.

O programa Farmácia Popular tem um impacto econômico importante. Ele ajuda a diminuir os custos com tratamentos tardios, que podem ser mais caros, e melhora a qualidade de vida das pessoas, permitindo que elas façam seus tratamentos de maneira adequada. Para os pequenos empresários do setor farmacêutico, especialmente em cidades menores, o programa representa uma fonte estável de renda, pois garante uma clientela fiel, que volta mensalmente para adquirir seus medicamentos.

Silvana Leite, professora e coordenadora do programa de pós-graduação em assistência farmacêutica da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina)

Valor ainda é maior do que o proposto no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). No último programa de governo elaborado sob a supervisão do ministro Paulo Guedes, o valor do programa ficou em R$ 1 bilhão. O primeiro governo de Lula garantiu um aumento de 475,4% no orçamento do Farmácia Popular em 2024, no valor de R$ 5,86 bilhões. Mesmo com os cortes, o valor do programa estipulado para 2025 ainda é 312,4% maior que o de 2023.

O que é o programa Farmácia Popular

Farmácia Popular oferece medicamentos gratuitos e subsidiados para várias condições de saúde. O programa disponibiliza remédios gratuitos para o tratamento de doenças como diabetes, hipertensão, asma, osteoporose e anticoncepção. Medicamentos para dislipidemia (colesterol alto), rinite, doença de Parkinson e glaucoma também foram incluídos na lista de tratamentos gratuitos oferecidos à população.