Quem tem joias penhoradas na Caixa pode ganhar mais com alta do ouro

Quem já tem suas joias penhoradas pode receber um dinheiro extra em empréstimo. Isso porque a valorização do ouro, que chegou a valores recordes, permite a renegociação de bens que já estão penhorados na Caixa, e é possível pegar mais dinheiro emprestado com o mesmo bem. A Caixa oferece esse empréstimo para itens como anéis, colares, pulseiras e demais joias, além de canetas e relógios oferecidos como garantia.

O que muda com a valorização do ouro para quem já tem um penhor ativo?

Quando há atualização do valor de cotação pela Caixa, o cliente pode renovar seu contrato e ainda ganhar troco. Isso significa que o ajuste no preço do ouro leva à valorização da joia e, com isso, o cliente pode ter acesso a mais recursos do que o avaliado anteriormente. Para isso, é preciso renovar o contrato de penhor. Segundo a Caixa, o banco acompanha os mercados interno e externo e atualiza as tabelas de avaliação sempre que a cotação do metal está estável.

Neste ano, a cotação do ouro atingiu o recorde histórico. Ultrapassou US$ 2.500 por onça-troy (equivalente a 28 gramas), maior valor desde 1833. O minério de ouro (GOLD ou XAUUSD) subiu 21,18% desde o início de 2024, de acordo com Gianluca Di Mattina, especialista em investimentos da Hike Capital.