'Paulo Guedes do PT': Haddad é criticado por alunos durante palestra na USP

O que mais disse o ministro

Críticas ao mercado. "Nada do que o mercado projeta se confirma", afirmou o ministro durante a palestra, ao mencionar dados de projeções de crescimento que ficaram abaixo do desempenho real do PIB (Produto Interno Bruto) do país. Para 2023, o mercado havia estimado um crescimento de 1,6%, mas o resultado final foi de 2,9%.

Haddad também criticou as isenções fiscais para diversos setores. "Todo mundo quer equilíbrio fiscal, desde que não mexa com o seu", disse o ministro, referindo-se a setores que defendem o ajuste fiscal, mas que, segundo ele, resistem a pagar impostos. No início de setembro, o Congresso aprovou a lei que reonera gradualmente a folha de pagamentos de 17 setores da economia.

Diálogo com o Congresso. Haddad afirmou que, até o momento, o governo não sofreu derrotas no Congresso em pautas econômicas. Ele destacou a aprovação da taxação de offshores e da regulamentação das apostas online, medidas que, segundo ele, eram consideradas difíceis, mas que obtiveram apoio majoritário nas duas casas. "Não estamos em um processo revolucionário; temos que lidar com os eleitos e avançamos em acordos importantes com este Congresso", disse.

Gastos extras com eventos climáticos. Embora tenha afirmado que não há limite fiscal para responder a emergências climáticas, Haddad não se pronunciou quando questionado sobre a ausência de previsão no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2025 para gastos adicionais com eventos como queimadas ou enchentes, a exemplo das que ocorreram no Rio Grande do Sul.