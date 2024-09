TCU recomenda mudanças no Bolsa Família para economia de R$ 12,9 bilhões

Relatório do TCU encontrou práticas que podem ser alteradas para gerar economia ao governo. De acordo com o documento, o programa possui estimativas de cobertura regional "inadequadas e desatualizadas", causadas pela falta de atualização da metodologia e inclusão potencialmente indevida de famílias no Bolsa Família.

Programa "desincentiva" a formalização no mercado de trabalho, segundo o tribunal. Pelo relatório, a interrupção nos critérios de elegibilidade do programa, somadas ao "valor médio elevado do benefício", que equivale a mais de 50% do salário mínimo atual, geram um "impacto negativo no ingresso e na permanência no mercado de trabalho formal".

TCU recomenda readequação do programa. O Tribunal recomenda que o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) faça uma remodelação do Bolsa Família, considerando "problemas de focalização, sobretudo, os prováveis erros de inclusão, seus efeitos no mercado de trabalho e a ampliação das revisões e das averiguações do CadÚnico".

Corte pede que o Legislativo e governo sejam informados que o benefício complementar do Bolsa Família "provoca prejuízos à equidade do programa". Além disso, o TCU afirma que o complemento aumenta o custo-efetividade no combate à pobreza e dificulta a gestão da qualidade do CadÚnico.

Prejuízo bilionário com dados inconsistentes

Relatório apontou um rombo potencial de 34,1 bilhões no Bolsa Família em 2023. O prejuízo foi causado por inconsistência nos dados das famílias cadastradas no CadÚnico e que receberam o Auxílio Brasil, o atual Bolsa Família, em dezembro de 2022.