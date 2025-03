Natura reduz prejuízo no 4º tri a R$438,5 milhões

A Natura&Co anunciou no final da noite de quinta-feira que encerrou o quarto trimestre com uma queda de 83,5% no prejuízo ante o mesmo período de 2023, para R$ 438,5 milhões, com forte aumento de receita, mas um desempenho operacional negativo.

A empresa, que além da marca homônima detém a Avon, apurou lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) negativo em R$ 139,6 milhões entre outubro e dezembro, revertendo desempenho positivo de R$ 466 milhões obtido um ano antes.

Segundo a empresa, o desempenho negativo no resultado operacional ocorreu com "ajustes não-operacionais... em sua maioria ao suporte da Natura&Co à Avon Products no contexto da reestruturação voluntária nos EUA e investimentos em integração da Onda 2". Esses "ajustes" impactaram o Ebitda em R$ 843 milhões. A companhia ainda apurou gastos de R$ 114 milhões com operações descontinuadas, segundo balanço.