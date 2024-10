Concurso CNU: como ver resultado e consultar notas

Fui classificado no Enem dos Concursos, e agora? Se você foi classificado para a prova de títulos, etapa classificatória do concurso, precisará enviar a documentação até quinta-feira (10).

O que é a prova de títulos? A prova de títulos é uma fase classificatória, mas não necessariamente eliminatória. Os candidatos aprovados nas etapas anteriores precisam enviar documentos que comprovem sua formação, como cursos, pós-graduações e/ou experiências profissionais na área desejada. Essa etapa pode representar entre 5% e 10% da nota final, variando conforme o órgão e o cargo em disputa.

Documentação precisa ser reconhecida em cartório. Todos os documentos precisam ser autenticados em cartório, conforme retificação do edital. Quem não enviar dentro do prazo estipulado, receberá zero nesta etapa do processo.

Suspensão de resultados do bloco 4

As notas do bloco 4 não serão divulgadas no momento devido a uma liminar judicial que suspendeu a publicação. Com mais de 300 mil inscritos, o bloco 4 foi o mais concorrido, oferecendo cargos com altos salários, como o de auditor fiscal do trabalho.

A decisão liminar suspende a divulgação dos resultados, permitindo que a Justiça avalie se houve dano aos participantes. No final do processo, será definido se as provas do bloco 4 devem ser anuladas, caso o prejuízo seja comprovado.