Notas de corte do CNU: saiba ver a pontuação mínima de todos os cargos

O cargo que teve a menor nota de corte foi o de tecnologista do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) na especialidade de Meteorologia ou Ciências Atmosféricas, com 36,75 pontos.

A maior nota na ampla concorrência ficou com analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas do IBGE, na especialidade de Psicopedagogia, com 64,95 pontos.

Confira as notas de corte clicando aqui.

Como conferir a sua nota?

As notas estão disponíveis desde às 10h desta terça (8) no site oficial do CNU.