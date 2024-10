Paulo Jubilut: 'Se te chamam de maluco, você está no caminho certo'

Ao lado da sua vontade e confiança no sonho, Jubilut tinha um mundo inexplorado para videoaulas no YouTube e pouca estrutura audiovisual para quem fazia suas produções em casa. Super câmeras de celulares, programas de edição e equipamentos amadores ainda não eram uma realidade para o grande público.

Na época não tinha smartphone, não tinha microfone, não tinha iluminação, não tinha nada. Audiovisual [para a internet] não existia. 2011 você tinha que comprar aquelas handycam ou aquelas cybershots. Tem até hoje no Youtube, era tosco Paulo Jubilut, professor de biologia e empresário

A crença e a intuição na ideia de fazer o curso de biologia na internet eram tão grandes que Paulo seguiu com seu plano no improviso. Cartolina, webcam, os recursos disponíveis até lançar o pré-vestibular Biologia Total, que ganhou um novo nome na pandemia: Aprova Total. Um curso preparatório com outras disciplinas além de biologia.

Sabe quando o seu coração diz que o negócio estava muito forte dentro de mim que aquilo ia dar certo. A galera dizia que eu estava maluco Paulo Jubilut, professor de biologia e empresário

Com uma perna nas salas de aula e outra na internet, Jubilut Investiu 17 mil reais emprestados para fundar seu curso. Com o faturamento do primeiro dia de vendas do curso, ele chegou a acreditar que estava rico.