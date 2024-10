Mercado financeiro prevê crescimento do PIB acima de 3% em 2024 pela 1ª vez

BC e do Ministério da Fazenda preveem avanços maiores. Os dois órgãos trabalham com a percepção de que o PIB brasileiro crescerá 3,2% neste ano. As avaliações consideram os avanços significativos da atividade no primeiro semestre e o dano menor do que o projetado pelos temporais que assolaram o Rio Grande do Sul.

Expectativa para os próximos três anos foram mantidas. Os analistas do mercado financeiro projetam um avanço de 1,93% do PIB em 2025. Já para os anos de 2026 e 2027, as projeções de crescimento da economia nacional permanecem estáveis em 2% para ambos os anos.